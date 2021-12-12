المستقلون يحصدون غالبية مقاعد الانتخابات المحلية في فلسطين

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، اليوم الأحد، أن نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة في الانتخابات المحلية بلغت 70.86% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها والبالغة 1,503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14%.

وأشار رئيس لجنة الانتخابات المركزية، إلى أن "نسبة الاقتراع النهائية في المرحلة الأولى بلغت 66.14% من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 405687"، موضحا أن "هذه النسبة صدرت بعد انتهاء كافة المقترعين المتواجدين داخل المراكز من الإدلاء بأصواتهم".

وقال ناصر إن "عدد المقترعين الإجمالي وصل إلى 268318، وبلغت نسبة الأوراق الصحيحة منها 96.5%، ونسبة الأوراق البيضاء 1.01% والأوراق الباطلة 2.43%"، لافتا إلى أن "لجنة الانتخابات اجتمعت صباح اليوم الأحد في مقرها العام بمدينة البيرة وعبر جهاز الربط التلفزيوني مع مكتبها في غزة، ونظرت في كافة الشكاوى والتقارير المقدمة من هيئات الرقابة، حيث رأت اللجنة أن أيا من هذه الشكاوى لا تؤثر على نتائج الانتخابات".

وقد أقرت اللجنة النتائج الرسمية للانتخابات، والتي صدرت بعد أن أنهت طواقم اللجنة عملية فرز الأصوات، وإدارة البيانات وتوزيع المقاعد، كما أعلنت أسماء القوائم ومرشحيها الفائزين بالتزكية في 162 هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الانتخابات عن انطلاق الاستعدادات لعقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 26 مارس 2022، حيث ستبدأ عملية تسجيل الناخبين يوم 8 يناير 2022، وسيفتح باب الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية يوم 8 فبراير، وتبدء الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة يوم 13 مارس، مشيرا إلى أن الاقتراع للمرحلة الثانية سيجري في 66 هيئة محلية تمثل البلديات من الفئتين "أ" و"ب"، وجميع الهيئات المحلية في قطاع غزة، والبالغ عددها 25 هيئة.