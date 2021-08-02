المستوطنون يدنسون الاقصى والاحتلال يزعم احباط عملية تسلل من غزة

اقدم مستوطن اسرائيلي على محاولة قتل فلسطيني في حي الشيخ جراح، فيما زعمت قوات الاحتلال احباط محاولات تسلل من قطاع غزة بالتزامن مع اقتحامات وتدنيس المتطرفين للمسجد الاقصى

مستوطن يصيب شاب مقدسي في الشيخ جراح

وأطلق مستوطن إسرائيلي، اليوم الإثنين، الرصاص الحي تجاه شاب مقدسي قرب حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية، إن مستوطنا أطلق النار تجاه شاب عقب وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح، ما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة في منطقة القدم، موضحة ان المستوطن اطلق الرصاص بصورة مباشرة تجاه الشاب دون أى أسباب.

مزاعم عن احباط عملية تسلل

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال أفشلت الليلة محاولتي تسلل للحدود مع قطاع غزة، موضحاً ان القوات تعاملت خلال ساعات الليل مع محاولتي تسلل للسياج الفاصل من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف غزة.

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي، أنه جرى اعتقال فلسطيني في المحاولة الأولى تسلل للغلاف وكان بحوزته قطاعة وسكين وتم تحويله للتحقيق.

فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين أثناء محاولتهم اجتياز السياج الفاصل، حيث ضبط بحوزتهم عدد من السكاكين، وتم استجوابهم في المكان.

المستوطنون يدنسون الاقصى

ويوم اليوم الإثنين، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، انطلاقاً من جهة باب المغاربة ، في حراسة مشددة من أفراد الشرطة الإسرائيلية، التي وفرت الحماية للمقتحمين.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بأداء طقوس تلمودية استفزازية في حراسة شرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية خلال قيام بعضهم بشعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.