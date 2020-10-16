المسجد الحرام والمسجد النبوي يستعدان لاستقبال 780 ألف معتمر ومصل

أعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الجمعة، استعدادها لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصل، طوال فترة ثاني مراحل العمرة، بدءا من يوم الأحد ولمدة أسبوعين.

وأشارت الرئاسة، إلى أن "40 ألف مصل و15 ألف معتمر، سيتمكنون يوميا من أداء الفرائض، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي".

#شؤون_الحرمين

تستعد لاستقبال 220 ألف معتمر و 560 ألف مصلٍّ خلال المرحلة الثانية من مراحل العمرة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، بدءًا من (الأحد) المقبل

..في اليوم الواحد سيتمكن من أداء:

•الصلاة 40 ألف مصلٍّ

•العمرة 15 ألف معتمر#البوابة pic.twitter.com/Xx81LcuZ5n — صحيفة البوابة (@albwaabh) October 16, 2020

ودعت، جميع المصلين والمعتمرين إلى "ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، والتعاون مع منتسبي الرئاسة والجهات العاملة على خدمة المعتمرين والمصلين، وعدم جلب الأطعمة والأشربة، والالتزام بالأوقات المحددة دخولا وخروجا".

وشهدت المرحلة الأولى، التي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الماضي، السماح لـ6 آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي المملكة، بنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية.