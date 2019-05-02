المسلحون يستهدفون "جبلة".. وروسيا تنفي مقتل 4 من جنودها في حماة

استهدفت فصائل مسلحة متحصنة في ريف اللاذقية الشمالي مدينة جبلة بقذيفة صاروخية، أسفرت عن وقوع قتيل وعدد من المصابين.

وذكرت وكالة "سانا" أن مجموعات مسلحة تتحصن في محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالي في اللاذقية قرب الحدود التركية استهدفت فجر اليوم الخميس بالصواريخ قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة ما تسبب في مقتل مدني وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل.

ورد الجيش على مصدر إطلاق القذائف الصاروخية لتدمير منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها المسلحون.

وتنتشر في أقصى ريف اللاذقية الشمالي، قرب الأراضي التركية والحدود الإدارية مع محافظة إدلب، مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني".

من جهة أخرى نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صحة ما تداولته وسائل إعلام حول مقتل 4 جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماة السورية

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الآونة الأخيرة، لم يقتل أي جندي روسي على أراضي الجمهورية العربية السورية​​​. جميع ممثلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في آمان وسلام وبصحة جيدة ويؤدون المهام الموكلة إليهم".

ووصفت الوزارة المعلومات حول مقتل العسكريين الروس الأربعة بـ"المزيفة".، كما أعربت عن "أسفها لتداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، التي يروجها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الاجتماعية"