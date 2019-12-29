المشتبه في هجوم منزل الحاخام بنيويورك يدفع ببراءته امام القضاء

دفع غرافتون توماس أمام القضاء ببراءته من تهمة مهاجمة المنزل وطعن خمسة اشخاص فيه بساطور، وسيمثل مجددا امام القضاء في الثالث من يناير.

وجهت الأحد، خمس تهم بمحاولة قتل بعد هجوم بالسلاح الأبيض مساء السبت خلال مناسبة دينية يهودية كانت تقام في منزل حاخام قرب نيويورك، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "اجتثاث آفة مناهضة السامية".

ومثل المتهم ويدعى غرافتون توماس (37 عاما) أمام القضاء في جلسة استماع تمهيدية قبيل ظهر الأحد.

ووجهت إليه خمس تهم بـ "محاولة قتل" وتهمة "السطو"، بحسب بيان للشرطة المحلية التي أوضحت أنه تم تحديد قيمة الكفالة بخمسة ملايين دولار.

واتهم توماس بأنه اقتحم مساء السبت ومعه سلاح أبيض منزل حاخام مدينة مونسي، الواقعة على بعد 50 كلم شمالي نيويورك، أثناء إحياء عيد يهودي.

وقال الشاهد جوزف غلوك الذي كان في المنزل حين وقع الاعتداء، إن توماس كان مسلحا "بسكين كبيرة تشبه الساطور أو السيف" مضيفا "بدأ بضرب الناس عشوائيا" فرماه بطاولة صغيرة ودفعه لمغادرة المكان.

ولاذ المعتدي بالفرار بعدما حاول اقتحام كنيس يهودي مجاور، وذلك قبل أن تعتقله الشرطة.

ودفع أمام القضاء ببراءته، وسيمثل مجددا في الثالث من يناير.

وأوضح غلوك أنه دون رقم لوحة تسجيل سيارة المشتبه به وأبلغ الشرطة.

وأصيب خمسة أشخاص بجروح السبت، وتم نقلهم إلى المستشفى لكن السلطات لم تقدم تفاصيل عن حالتهم الصحية.

واعتبر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الأحد أن ما حصل "عمل إرهابي".

وقال كومو "نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلك. أعتبر أن هذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب داخلي".

ويأتي الهجوم في سياق تصاعد الاعتداءات على اليهود في الولايات المتحدة.

وتضم مقاطعة روكلاند، حيث تقع مونسي، أكبر نسبة من اليهود في الولايات المتحدة، أي 90 ألف شخص، ما يساوي 31.4 في المئة من سكانها.

وكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كيومو في تغريدة "ولاية نيويورك لا تتسامح على الإطلاق مع معاداة السامية والمهاجم يجب أن يواجه القانون بكامل صرامته".

ودعا ترامب في تغريدة الأحد إلى "اجتثاث آفة مناهضة السامية".

وكتب "أن الهجوم المناهض للسامية في مونسي بنيويوك في الليلة السابعة من عيد الأنوار، مروع. يجب أن نتحد جميعا لمحاربة وتحدي واجتثاث آفة مناهضة السامية الضارة".

وفي إسرائيل، قال الرئيس رؤوفين ريفلين "نحن مصدومون وغاضبون" بعد هذا الاعتداء. وأضاف في بيان أن "تصاعد معاداة السامية ليس فقط مشكلة يهودية وبالطبع ليس مشكلة دولة إسرائيل فقط". وتابع "علينا العمل سويا لمحاربة هذا الشر الذي يظهر من جديد ويشكل تهديدا فعليا في جميع أنحاء العالم".