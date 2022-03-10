المشرف على مركز الملك سلمان يزور الاردن للاطلاع على اوضاع اللاجئين

حل في العاصمة الاردنية المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، للاطلاع على اوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين وتقديم الاحتياجات والمتطلبات لهم .

وقال الربيعة في مؤتمر صحفي عقده في السفارة السعودية في العاصمة الاردنية ان زيارته تاتي بتوجيهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرفع الأثر للعمل الإنساني السعودي المقدم للاجئين السوريين والفلسطينيبن والأسر المتعففة في الاردن.

السعودية تثمن دور الاردن في رعاية اللاجئين



وأكد الربيعة خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر سفارة المملكة لدى الأردن بحضور السفير نايف بن بندر السديري ، أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تؤمن بأهمية الدور النبيل الذي تقوم به الأردن باحتضان اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا اقتصاديا على الاردن، وقال ان السعودية حرصت بأن تشارك الأردن تخفيف هذا العبء والمشاركة في هذا العمل الانساني النبيل.

لا يوجد افضل من العمل الانساني



وأضاف " لا يوجد بالبشرية أفضل من العمل الانساني، وأفضل شي يقدم للإنسان بخبرتي كطبيب هو التخفيف من معاناته، خاصة عندما يكون بعيدًا عن بلده، فالاردن كان اليد الحانية على هولاء اللاجئين واستقبالهم، ونحن نشارككم الاجر في هذا العمل الطيب الطاهر".

وقال الربيعة إنه قدم أيضا للأردن بحكم اختصاصه كطبيب متطوع في برامج مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، اذ يقدم المركز العديد من البرنامج التطوعية بمشاركة عدد من الأطباء من المملكة العرببة السعودية والممارسين الصحيين وغيرهم، شملت تقديم ١١ ورشة عمل و٥ برامج تدريبية، وكذلك برامج طبية تنفيذية تطوعية في مخيم الزعتري، وهي باكورة العمل الانساني المشترك بين البلدين.

برامج سعودية لخدمة اللاجئين



وأكد الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سوف يعمل جاهدا بالتعاون مع شركاء مهمين جدا في تعزيز وتمكين البرامج المقدمة للاجئين والاسر العفيفة في الأردن، اذ تم توقيع اتفاقتيين مع مؤسسات وجمعيات لها قدرات كبيرة جدا في تعزيز العمل الانساني على ارض الواقع.

وقدم الربيعة الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبا على الجهود الكبيرة التي تقدمها لاحتضان اللاجئين السوريين وتذليلها الصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة حريصة على رفع معاناة اللاجئين السوريين في الأردن وتخفيف معاناتهم، مفيدا أن المركز يعمل دوما على إبراز الصورة الحضارية المشرقة للمملكة العربية السعودية وسعيها الحثيث لنجدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم ومنهم اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

اتفاقية

وجرى قبيل المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان للإلغاثة والاعمال الانسانية والتحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية - نجمة بالادن- لمشروع الأمن الغذائي للأسر المتعففة في الأردن، وقعها نيابة عن المركز المشرف العام معالي الدكتور عبدالله الربيعة، وعن التحالف علي الغزاوي نائب رئيسة التحالف الوطني.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الهيئة الخيرية الاردنية، لدعم مشروع الدعم السكني للاسر السورية بالاردن، وقعها عن المركز المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة وعن الهيئة أمينها العام د.حسين الشبلي.