المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الهزيمة المضنية للفصائل المسلحة والاحزاب الموالية لايران على الرغم من المظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي نظمتها الاخيرة بزعم وجود عمليات تزوير والمطالبة بايجاد طرق اخرى لفرز النتائج.
رفض احتجاجات الحشد الشعبي
وكانت المحكمة الاتحادية قد رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)
بعد ان قالت المحكمة الاتحادية كلمتها بخصوص نتائج الانتخابات— تــــــــرند الثـــــورة (@trend_althuraa) December 27, 2021
🔴اولاً يجب على القوات الامنية انهاء ساحات الاعتصام بالقوة وذلك بسبب مطالبهم الغير مشروعة
🔴ثانياً يجب محاسبة العناصر المشاركين بالمظاهرات المنتمين للحشد الشعبي بسبب تدخلهم بمظاهرات سياسية وهذا مخالف للقانون
يتبع↪️ pic.twitter.com/GeqcUxcJhL
وكدت المحكمة في بيان اان المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب الامر الذي يعني امكانية انعقاد جلسات البرلمان الجديد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
لحظة الحسم: المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/buGVvIwJBK— قناة الفلوجة (@fallujahtv) December 27, 2021
ايران والحشد يفسدان نتائج الانتخابات العراقية
وما ان اعلن عن نتائج الانتخابات والاعلان عن هزيمة الحشد الشعبي، حتى بدأت المليشيات الموالية لطهران تعكر الاجواء السياسية وتحاول الضغط على القضاة وصناع القرار رفضا لهزيمتها، واليوم الاثنين وفيما كان الشارع العراقي ينتظر ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية ختى احتشد المئات من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.
المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا #الرابعةTV— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) December 27, 2021
تردد القناة 11678 27500 V pic.twitter.com/Sl8UHpq1SM
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً وحل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ37 مقعداً، وتحالف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً، فيما حصل تحالف «الفتح» على 17 مقعداً.
🔺 #متابعات— أشَٰـُـٰٓجَٰـُـٰٓآنَٰ آلَٰـُـٰٓمَٰـُـٰٓآلَٰـُـٰٓكي (@xfwsXWixSzbeskN) December 27, 2021
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مغرداً: كنا نأمل من المحكمة الاتحادية ان تنصف المتضررين من الكتل والقوائم. pic.twitter.com/8mLzTy3kDL
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)