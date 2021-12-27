المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية العراقية

ثبتت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الهزيمة المضنية للفصائل المسلحة والاحزاب الموالية لايران على الرغم من المظاهرات والاحتجاجات العنيفة التي نظمتها الاخيرة بزعم وجود عمليات تزوير والمطالبة بايجاد طرق اخرى لفرز النتائج.

رفض احتجاجات الحشد الشعبي

وكانت المحكمة الاتحادية قد رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)

بعد ان قالت المحكمة الاتحادية كلمتها بخصوص نتائج الانتخابات



🔴اولاً يجب على القوات الامنية انهاء ساحات الاعتصام بالقوة وذلك بسبب مطالبهم الغير مشروعة

🔴ثانياً يجب محاسبة العناصر المشاركين بالمظاهرات المنتمين للحشد الشعبي بسبب تدخلهم بمظاهرات سياسية وهذا مخالف للقانون



يتبع↪️ pic.twitter.com/GeqcUxcJhL — تــــــــرند الثـــــورة (@trend_althuraa) December 27, 2021

وكدت المحكمة في بيان اان المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب الامر الذي يعني امكانية انعقاد جلسات البرلمان الجديد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

لحظة الحسم: المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات#قناة_الفلوجة pic.twitter.com/buGVvIwJBK — قناة الفلوجة (@fallujahtv) December 27, 2021

ايران والحشد يفسدان نتائج الانتخابات العراقية

وما ان اعلن عن نتائج الانتخابات والاعلان عن هزيمة الحشد الشعبي، حتى بدأت المليشيات الموالية لطهران تعكر الاجواء السياسية وتحاول الضغط على القضاة وصناع القرار رفضا لهزيمتها، واليوم الاثنين وفيما كان الشارع العراقي ينتظر ما سيخرج عن المحكمة الاتحادية ختى احتشد المئات من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

المحكمة الاتحادية العليا ترد دعوى الطعن المقدمة ضد الكوتا #الرابعةTV

تردد القناة 11678 27500 V pic.twitter.com/Sl8UHpq1SM — قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) December 27, 2021



وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً وحل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ37 مقعداً، وتحالف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً، فيما حصل تحالف «الفتح» على 17 مقعداً.