المصريون على موعد مع إجازة عيد تمتد 9 أيام

قررت الحكومة المصرية ان تكون إجازة عيد الأضحى اعتبارا من يوم السبت 9 تموز/يوليو وحتى 14 من الشهر نفسه، وبإضافة الجمعة والسبت وجمعة وقفة عرفات يصبح إجمالي الإجازة 9 أيام.

وقالت وسائل الاعلام المصرية ان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اكد في بلاغه بخصوص إجازة العيد، ان تلك الإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وتزيد إجازة عيد الاضحى في مصر هذا العام بواقع ثلاثة أيام عنها في العام الماضي.

وبهذا العدد من الايام، تحل مصر ثانيا بعد السعودية التي تمتد اجازة عيد الأضحى فيها 11 يوما. في حين يبلغ متوسط ايام الاجازة في الدول العربية خمسة أيام تتقلص الى يومين في كل من لبنان والجزائر.

ويهدف المواطنون لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك من خلال الخروج إلى المتنزهات والسفر إلى المحافظات ومنهم من يسافر إلى أهله في القرى والصعيد لأنه مغترب بالقاهرة.

كما أن أجواء العيد بدأت منذ الفترة الراهنة من خلال تجهيزات أضحية العيد والتي تعد أبرز السمات المميزة لعيد الأضحى.