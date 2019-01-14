المصلون يستأنفون الصلاة في مسجد قبة الصخرة بعد اعتداءات الاسرائيليين عليهم

الفلسطينيين الساهرين على حراسة الأقصى والسدنة، تصدوا للقوات الإسرائيلية وأغلقوا أبواب المصلى.

استأنف المصلون الدخول الى مسجد قبة الصخرة بعد ساعات من تواجد القوات الإسرائيلية فيها.

وقد منعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، المصلين من الدخول إلى مصلى قبة الصخرة، كما حاولت قوات إسرائيلية إدخال ضابط يرتدي القبعة الخاصة بالمتدينين اليهود (الكيبا) إلى قبة الصخرة.

قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز يوم الاثنين إن ساحات المسجد تشهد توترا منذ الصباح بعد رفض حراسه السماح لأحد قوات الأمن الإسرائيلي الدخول إلى قبة الصخرة مرتديا قلنسوة.

وتابع أن القوات الإسرائيلية تحاصر قبة الصخرة وتمنع دخول المصلين و"تريد اعتقال بعض من بداخلها وهذا لن يحدث".

وأضاف من على فراش داخل مركز صحي في المسجد الأقصى بعد إصابته نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمتطرفين اليهود عليه وعلى المصلين الامنين : "القوات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري".

وذكرت أن الفلسطينيين الساهرين على حراسة الأقصى والسدنة، تصدوا للقوات الإسرائيلية وأغلقوا أبواب المصلى.

وأوضحت أن الأبواب الرئيسية للحرم القدسي مفتوحة للمصلين، لكن القوات الإسرائيلية حاصرت مسجد قبة الصخرة ومنعت دخول المصلين إليه.