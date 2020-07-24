المضادات السورية تدمر هدفا اسرائيليا

قالت مصادر اعلامية ان الدفاعات الجوية السورية، دمرت الجمعة هدفا إسرائيليا في منطقة الجولان بريف محافظة القنيطرة.

وقال مصدر ميداني في ريف القنيطرة إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معادي في سماء بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل.

وكانت تقارير عبرية واعلامية قد تحدثت عن سماع دوب انفجارات على الحدود السورية مع الجولان المحتل

وأكد المصدر السوري أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري.



وذكرت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية في منطقة القنيطرة،

وأضافت أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية قد عادت باتجاه الجولان المحتل بعد التصدي لها.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.

وفي الجانب الاخر قالت مصادر متطابقة وبيان لجيش الاحتلال الاسرائيلي انه سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين فلسطين المحتلة وسوريا في الجانب السوري.

وقالت التقارير أن أضرارا لحقت بمبنى وسيارة مدنية نتيجة الشظايا التي وصلت إلى الجانب الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي إن التفاصيل قيد البحث.

وأعلنت وزارة الدفاع السوية في نفس السياق يوم الاثنين الماضي، عن إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

كما وأعلنت وزارة الدفاع السورية، نهاية الشهر الماضي، عن تصدي دفاعاتها الجوية لغارات إسرائيلية على عدد من مواقعها العسكرية في ريف حماة وتعاملت وسائط الدفاع الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.