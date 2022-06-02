المعارضة الايرانية تخترق كاميرات طهران وتبعث رسائل خلوية تهاجم خامنئي ورئيسي

قالت مصادر في المعارضة الايرانية لـ البوابة انها تمكنت من اختراق اکثر من 5000 کامیرا مراقبة في بلدية طهران منصوبة في قبر زعيم ثورة الملالي اية الله الخميني ومراكز حكومية ومناطق مختلفة في العاصمة طهران يستخدمها مقر بيت (مرشد الثورة علي) خامنئي ومقر (الرئيس ) إبراهيم رئيسي ووزارة المخابرات وقوات الحرس وقوى الأمن الداخلي

واوضحت الى اختراق 150 موقعا لبلدية طهران وعرض شعار "عاش رجوي والموت لخامنئي" مرفقة بصور لقيادة المقاومة الإيرانية مسعود و مریم رجوی على الشاشة وعرض شعارات الموت لخامنئی وعاش رجوي

واوضحت انه تم الاستيلاء على تفاصيل كاملة عن 2300 خادمًا من أجهزة الدوائر التلفزيونية المغلقة ، بما في ذلك 168 خادمًا للکامیرات المراقبة الأمن (الإدارة) التي تراقب الكاميرات.

كما في الوقت نفسه ظهرت رسائل قصيرة (اللعن على خميني والموت لخامنئي وعاش رجوي) على صفحات موبايلات اهالی طهران.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) عن بيان لمنظمة تكنولوجيا المعلوماتية لبلدية العاصمة أن «اختلالاً متعمّداً للصفحة الداخلية للنظام الداخلي لبلدية طهران وقع ظهر اليوم، تخلله نشر صورة مهينة، ما جعل هذا النظام بعيداً عن متناول الزملاء لدقائق»