المعارضة الايرانية تكشف تفاصيل هجوم نظام طهران على ارامكو

قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن الخطة العامة للعملية ضد المنشآت النفطية السعودية نوقشت يوم السبت 31 اغسطس 2019 في اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي للنظام بحضور روحاني وظريف.

ووفق مؤتمر صحفي عُقد في نادي الصحافة الوطني بواشنطن یوم(الاثنين)، فقد حضر الاجتماع عدد من كبار قادة‌ الحرس منهم اللواء حسين سلامي، القائد العام لقوات الحرس الثوري، واللواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس. والعميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية والفضائية.

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و‌أشار المؤتمر إلی تأکید مریم رجوي‌ ر‌ئیسة الجمهوریة التي انتخبتها المقاومة الإیرانیة، أن «الهجوم على منشآت نفطیة في بلد مجاور هو خطوة كبيرة ومرحلة جديدة من الاعتداءات التي دأبت "عليها الدكتاتورية الدينیة الحاکمة في إيران"، إن ممارسة القوة والحسم هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الملالي، إن التقاعس عن العمل يشجع فقط نظام العصور الوسطى، الذي يكون ضحاياه الأساسيون هم الشعب الإيراني، إن الحل النهائي لتخليص العالم من الفاشية الدينية الحاكمة في إيران كمصدر لجميع الأزمات في المنطقة هو تغيير هذا النظام غير الشرعي من قبل الشعب الإيراني وحركة المقاومة المنظمة» وفق تعبير المعارضة الايرانية

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وقالت المصادر المعارضة ان المرشد الاعلى علي خامنئي هو من أمر شخصيا بتنفيذ قرار مهاجمة المنآت النفطية السعودية وصادق عليه المجلس الاعلى للامن القومي بحضور الرئيس روحاني ووزير خارجيته ظريف.. وقالت ان الاعتداء نفذ من جنوب غرب إيران.

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وتحدثت سونا صمصامي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة NCRI في الولايات المتحدة وعلي جعفر زادة نائب مدير مكتب الممثلية بواشنطن في مؤتمر صحافي بنادي الصحافة الوطني بواشنطن الاثنین عن مراحل اتخاذ القرار وسلم المستویات القیادیة والتوقیات الخاصة بإجراٰءات قوات الحرس "الثوري" من اجل تنفیذ الهجوم الصاروخی ضد المنشآت النفطیة السعودیة... وأكدا ان الهجوم قد تم بتخطيط وأشراف وتنفيذ اعلی المستویات لقادة قوات الحرس.

واشارت الى انه وقبل أسبوع واحد من الهجوم الصاروخي، توجه فريق القادة المشرفين على هذه العملية من القوة الجوية فضائية للحرس إلى قاعدة أوميدية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وتم التعرف على بعض من هولاء القادة الموجودين ضمن هذا الفريق وهم كل من:

- معاون عمليات القوة الجوية فضائية العميد الحرسي محمد فلاح

- قائد الصواريخ للقوة الجوية فضائية محمود باقري كاظم آباد

- قائد الطائرات المسيرة للقوة الجوية فضائية العميد الحرسي سعيد آقاجاني

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وحسب معلومات المقاومة الإيرانية توجه عدد من القادة والمراتب للقوة الجوية فضائية للحرس وهم أخصائيون في المجالات الصاروخية والطائرات المسيرة متواجدون في ”ماهشهر” إلى قاعدة ”أوميدية”.

وبعد تنفيد عملية الهجوم الصاروخي السبت 14 سبتمبر 2019، عاد القادة الميدانيون إلى طهران بعد بضعة أيام وقاموا بتسليم تقرير تنفيذ العملية مع تفاصيلها للواء الحرسي غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي.

وعاد عدد من منتسبي القوة الجوية فضائية الذين كان قد جاؤوا من ”ماهشهر” إلى هذه المدينة بعد بضعة أيام حيث بقي عدد من المنتسبين للقوة الجوية فضائية للحرس في قاعدة أوميدية.

وحسب آخر التقارير الواردة، وصل فريق جديد من منتسبي القوة الجوية فضائية للحرس من طهران إلى قاعدة أوميدية الأحد 22 سبتمبر 2019، ولم يتسن لنا بعد الحصول على الأوامر الخاصة بمهمة هذا الفريق.

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صواريخ كروز

وكشفت المقاومة الإيرانية أنه تم استخدام صواريخ كروز المسماة بـ ياعلي التي سماها الشعب الإيراني بـ ضد علي، جزءًا من مصانعها لتصنيع الصواريخ، وبالتحديد لإنتاج صواريخ كروز، من قبل مجمع تصنيع كروز المسمى تصنيع «ثامن الأئمة» التابع لمنظمة صناعة الجو الفضاء لوزارة الدفاع في جنوب شرق طهران. ویتم تصنیع هذه الصواریخ فی مجمع الصناعات الدفاعیة للنظام فی بارتشین جنوب شرق طهران.

الخروج من الحصار الخانق

وأکد ممثلو المقاومة الإیرانیة خلال المؤتمر بأن الکثیرین یحتسبون بالخطأ الأعمال العدوانیة للنظام بأنها مؤشر للمقدرة، فی الوقت الذي یحاول النظام من خلال هذه الممارسات أن یلقي بظلال علی الأزمات الداخلیة الممیتة ویسعی للخروج من الحصار الخانق الذی وقع فیه. إن نظام الملالي قد دخل مرحلة السقوط، ویسعی النظام للحیلولة دون خروج انتفاضة شعبیة من خلال ممارسة القمع والإرهاب ضد معارضیه ویحتوي‌ غضب المجتمع المتفجر. ومن جهة ‌أخری أنهم یسعون إلى فرض التراجع على المجتمع الدولی من خلال تصعیدهم العدواني.

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وکما أکد ممثلو المقاومة أن النظام إذا ما تخلی عن تصدیر الإرهاب والتطرف الدیني فإن ذلك سیؤدي إلی سرعة انهیار خامنئی ورموز النظام، ویؤکدون بأننا لا نقاتل فی سوریة والعراق والیمن فعلینا أن نقاتل في أصفهان وطهران وشیراز.

و نقلت العین الإخباریة الاماراتية عن المؤتمر: قالت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إن هجوم أرامكو جاء بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني وصدق عليه روحاني.

وأشارت إلى أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني الإرهابي شاركت في الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، وأن عددا من قادة هذه المليشيا البارزين، بينهم قائد ثكنة عسكرية في محافظة خوزستان، شاركوا في الاجتماع داخل مجلس الأمن القومي الإيراني قبل الهجوم.