المعارضة السودانية تحذر المجلس العسكري من ازالة المتاريس

حذرت المعارضة السودانية من اي "محاولات تجري لإزالة الترس الموجود قبالة كبري كوبر" وهو ما يعغني محاولة لفض الاعتصامات الجماهيرية القائمة ضد انفراد المجلس العسكري بالحكموقال تجمع المهنيين القوة الاكبر في المعارضة في تغريدة على تويتر، "هذه المتاريس هي أحد أهم خطوط أمامنا تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها"، وفق قوله. ودعا التجمع جميع الثوار للحضور للقيادة العامة للجيش "لحراسة اعتصامنا وحماية ثورتنا وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة"

90 قتيلا

في الاثناء أعلنت" لجنة أطباء السودان"، اليوم الاثنين، أن حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي وحتى اليوم 6 مايو بلغت 90 قتيلا.

وقالت اللجنة في تقريرها، اليوم الاثنين، إن هذا العدد موثق، وذكرت في قائمة أسماء االضحايا، الذين سقطوا في الاحتجاجات،

حلول مرفوضه

ومن المتوقع أن يقدم المجلس العسكري الانتقالي رداً مكتوباً على كل ملاحظة قُدمت له، كما أنه من المنتظر أن ينشر المجلس الوثيقة الدستورية المقترحة، الاثنين.

ووافق المجلس الانتقالي، الأحد، على مجلسين، أحدهما مجلس "سيادة" بأغلبية مدنية والآخر مجلس "دفاع وأمن" بأغلبية عسكرية.

من جانبه، أكد رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، في تصيحات صحفية أنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري، لافتاً إلى أنه: "علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة".