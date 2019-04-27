المعارضة السودانية تنتظر الموافقة على تشكيل مجلس جديد

اعلن مفاوض من تحالف المعارضة السوداني التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس جديد يدير عملية الانتقال في البلاد

وقال أيمن نمر المفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير عقب الاجتماع مع المجلس العسكري "اليوم تقدمنا بخطوات إيجابية ونتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل الأطراف". متوقعا استلام ردا ايجابيا من المجلس العسكري

ويعبتر هذا الاجتماع الأول للجنة المشتركة مع المجلس العسكري للتفاوض بشأن هياكل السلطة الانتقالية.

وأكدت قوى المعارضة السودانية استمرار مطالبتها بسلطة مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات، ومجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري محدود، وحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، فضلا عن برلمان انتقالي يمارس كافة السلطات التشريعية والرقابية.

وشددت على استمرار الاعتصام حتى إقامة سلطة مدنية انتقالية في البلاد.

وتطالب قوى المعارضة بسلطة مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات، فيما دعا قادة الجيش إلى فترة انتقالية مدتها سنتان يحتفظ فيها الجنرالات بالسلطة ويمنحون السلطات التنفيذية فقط للمدنيين.