المعارضة السورية تتقدم بريف حماة في سهل الغاب

تقدمت فصائل المعارضة السورية، صباح الأحد، في سهل الغاب في ريف حماة، على حساب النظام السوري.

وبحسب ما أكدته مواقع معارضة، فإن الجيش الوطني السوري المعارض، تمكنت من السيطرة على قرى القاهرة والعنكاوي وقليدين في سهل الغاب بريف حماة.

وفي ريف إدلب، قام النظام السوري بقصف عنيف على سراقب، التي استعادت المعارضة السيطرة عليها مؤخرا.

وسبق أن ذكرت الجبهة الوطنية للتحرير في بيان وصل "عربي21" أنها سيطرت بشكل كامل على بلدة "كفرعويد" بريف إدلب الجنوبي، مشيرة إلى أنها قتلت وجرحت العشرات من قوات الأسد داخلها، إلى جانب السيطرة على قرية سفوهن بالريف ذاته.



وتعد قرية كفرعويد ذات التلال السبع من أهم المواقع الاستراتيجية في منطقة جبل الزاوية، وتشكل صلة الوصل بينه وبين جبل شحشبو من جهة، وبين جبل الزاوية وسهل الغاب من جهة أخرى.

وأشارت الجبهة السبت، إلى أنها تمكنت من السيطرة على قريتي قليدين والزقومن في سهل الغاب بريف حماة الغربي بشكل كامل، وأوقعت عددا من القتلى بصفوف قوات النظام داخل القريتين.