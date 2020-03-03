  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. المعارضة السورية تتهم روسيا بإشراك مجموعات "فاغنر" في هجوم سراقب

المعارضة السورية تتهم روسيا بإشراك مجموعات "فاغنر" في هجوم سراقب

منشور 03 آذار / مارس 2020 - 10:13
المعارضة السورية
المعارضة السورية

اتهمت فصائل المعارضة السورية روسيا الثلاثاء بإشراك مجموعات من شركة “فاغنر” في الهجوم على مدينة “سراقب” بريف إدلب.

وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر، العميد فاتح حسون، لوكالة الأنباء الألمانية: “اشركت روسيا مجموعات من فاغنر في الهجوم على مدينة سراقب، إلى جانب قواتها، وادعت أن الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الطريق الدولي حلب دمشق حتى لا يتم استهدافهم من قبل فصائل المعارضة والقوات التركية”.

وكشف قائد ميداني يقاتل مع قوات النظام السوري، ورفض ذكر اسمه، عن سيطرة قوات النظام على بلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ، جنوب غرب مدينة سراقب، وتكبيد مسلحي المعارضة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. (د ب أ)


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...