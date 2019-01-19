المعارضة السورية تدعو لاستغلال فرصة الحل
قال نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية إن أمام سوريا الآن فرصة طيبة للتوصل لحل سياسي للحرب المدمرة التي تشهدها منذ ثماني سنوات بعد أن أدى وقف لإطلاق النار إلى هدوء في معظم مناطق سوريا.
وأضاف الحريري في مقره بالعاصمة السعودية الرياض: "أعتقد أن لدينا الآن فرصة، لأن لدينا الآن في سوريا كلها تقريبا وقفا لإطلاق النار، في شمال شرق سوريا وشمالها، كما أن جهود مكافحة الإرهاب حققت نتائج طيبة"، كما نقلت وكالة "رويترز".
وقال الحريري:" حان الوقت الآن لاستثمار كل هذه التطورات وهي وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب وإيمان غالبية الشعب السوري بأن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي".
ويرأس الحريري وفد المعارضة في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وقد التقى يوم الجمعة مع غير بيدرسن الذي عين حديثا مبعوثا خاصا من الأمم المتحدة بشأن سوريا.
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