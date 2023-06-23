المعارضة السورية تشن غارات بالمسيرات على القرداحة معقل الرئيس الاسد

البوابة:

اكدت مصادر في المعارضة السورية لـ البوابة وتقارير اعلامية عن الفصائل العسكرية التي تعارض نظام الرئيس السوري بشار الاسد هاجمت بلدات موالية للنظام بعشرات الطائرات المسيرة الانتحارية و المذخرة

وقالت المصادر ان الهجوم ادى الى مقتل شخص في مدينة القرداحة التابعة لمحافظة اللاذقية مسقط راس الرئيس السوري بشار الاسد

وقالت مصادر في الفصائل الاسلامية ان الهجوم استهدف "مناطق نصيرية" في اشارة الى المناطق التي يقطنها العلويين الطائفة التي ينتمي اليها الاسد وتحدثت عن سقوط قتلى من "مرتزقة الميليشيات بمناطق أخرى رداَ على المجازر التي إرتكبتها المليشيات بحق أهلنا بالمناطق المحررة"

الى ذلك تحدثت المصادر عن "توترات كبيرة وحالة هلع وخوف تشهدها المدن والبلدات في ريف حماة الغربي والشمالي نتيجة استهدافها بطيران مسير مجهول المصدر"

وقالت ان المناطق المستهدفة حتى الآن سلحب، السقيلبية، ديرشميل، عمورين واكدت سقوط عدد من القتلى والجرحى

وتاليا صورة لـ مسيرة استهدفت قبل قليل منطقة ديرشميل في ريف حماة الغربي ......

......