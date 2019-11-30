المعارضة السورية تشن هجوما "واسعا" ضد القوات الحكومية بريف إدلب

سيطرت فصائل المعارضة السورية على عدة قرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد ساعات من اعلانها إطلاق عملية عسكرية "واسعة" ضد القوات الحكومية في المنطقة.

وقالت غرقة عمليات “الفتح المبين” الذي يضم عدداً من الفصائل السورية المسلحة عن إطلاق معركة عسكرية واسعة النطاق ضد قوات النظام السوري والقوات الموالية لها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت الغرفة في بيان: “تعلن غرفة عمليات الفتح المبين عن بدء معركة (ولا تهنوا) جنوب شرق إدلب، فلينتظر العدو منا ما يخلع القلوب ويهد الأركان”.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير إن فصائل المعارضة سيطرت على قرى “رسم الورد وسروج واسطبلات واعجاز جنوب شرق إدلب بعد معارك عنيفة ضد قوات النظام والقوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله اللبناني، التي سقط منها العشرات بين قتيل وجريح وتدمير عدة آليات عسكرية”.

وأضاف القائد العسكري: “بعد خسارة قوات النظام لمواقعها، أطلقت عشرات الصواريخ على بلدات وكفرسجنة ومحيط بلدة كفروما وقرى موقا وصهيان وتحتايا في ريف إدلب الجنوبي”.

من جانبها، قالت مصادر مقربة من قوات النظام: “إن الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف تشنه مجموعات مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة وأجناد القوقاز على قرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتم إخلاء بعض المواقع في منطقة سروج، وقد أثرت الأحوال الجوية وخاصة الضباب على مجريات المعارك”.

من جانبها، أقرت قاعدة حميميم العسكرية الروسية عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بتقدم فصائل المعارضة وسيطرتها على قرى في ريف إدلب، قائلة: “أحرزت التنظيمات الإرهابية المحظورة في روسيا تقدماً واسعاً شرق مقاطعة إدلب على حساب قوات النظام. القوات الجوية الروسية تقدم الدعم الكامل لإيقاف تقدم التنظيمات الإرهابية”.

