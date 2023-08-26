المعارضة السورية تفجر نفقا للجيش وانباء عن مصرع ضباط بارزين

قالت مصادر اعلامية سورية ان فصائل المعارضة، فجرت اليوم السبت، نقطة عسكرية للقوات الحكومية، بنفق مجهز مسبقاً، على محور قريتي الملاجة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، مما ادى الى مقتل واصابة العشرات بينهم ضباط كبار

وافادت ان التفجير رداً على القصف المتواصل الذي يطال مناطق عدة بريف إدلب. وتحدثت في معلوماتها الاولية " عن مصرع عشرات العناصر، بينهم ضباط، إضافة لتدمير عدة آليات عسكرية، كانت ضمن النقطة المستهدفة، في وقت قامت الفصائل بقصف مواقع حكومية بالمدفعية والصواريخ بريف إدلب"



واشارت المصادر الى ان العملية جاءت في اعقاب تصعيد جوي وأرضي من قبل قوات الحكومة وروسيا بدأ قبل قرابة أسبوع وتصاعدت وتيرته، حيث تواصل مدفعية قوات الحكومة استهداف عدة مناطق شمال غرب سوريا إضافة لاستهداف مقرات تابعة لهيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما لم تعلق قوات النظام على التفجير