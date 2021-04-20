المعارضة الكويتية تطالب بحل مجلس الامة

دعت المعارضة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، على أمل إسقاط رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وإسقاط رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح.

عريضة في البرلمان الكويتي

ووقع 21 نائباً طلباً جديداً بعزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بسبب ما ادعو انه "سوء استخدامه سلطاته" وتشجيعه على تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022 واستدعائه لحرس مجلس الأمة في جلسة الـ13 من إبريل/ نيسان الحالي و"احتكاكهم بنواب مجلس الأمة وترهيبهم"، وفقاً لبيان الطلب الذي نشره النائب المعارض شعيب المويزري، اليوم الثلاثاء.

عدم قانونية اللائحة النيابية

وسقط الطلب، الذي تقدم به النائب بدر الملا، الأسبوع الماضي، ووقعه 30 نائباً بعزل رئيس مجلس الأمة، بعد رفض رئيس المجلس إدراجه على جدول الأعمال، بحجة عدم قانونية الطلب ومخالفته للمادة الـ 92 من الدستور الكويتي، ما حال دون عزل رئيس مجلس الأمة.

وصعّد المعارضون في ضغطهم على الحكومة وعلى رئيس البرلمان، في حملة "عزل الرئيسين"، مطالبين أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بضرورة حل مجلس الأمة، رغم امتلاكهم للأغلبية المريحة داخل البرلمان (30 نائباً من أصل 50)، والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق ما افادت صحيفة العربي الجديد

وعلى الرغم من أن الحكومة نجحت في تجاوز كل الاختبارات الصعبة من تأجيل لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، وأداء لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، رغم مقاطعة أغلبية النواب لجلسة القسم، إلا أنها لا تزال تفكر جدياً في حل مجلس الأمة.