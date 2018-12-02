"المعارضة الموريتانية": زيارة بن سلمان مرفوضة

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، عن رفضه للزيارة المحتملة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لنواكشوط.

وجاء في بيان نشره الائتلاف المعارض، أمس السبت، على صفحته في موقع "فيسبوك": "أن هذه الزيارة تأتي في ظروف تملي على كل المتمسكين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عنها في وجه الطغيان الإسرائيلي والداعمين له، وعلى كل المناضلين من أجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير، أن يعربوا عن عدم ترحيبهم بها".

وأضاف: "نعتبر أن التوجهات والممارسات التي أدخلها محمد بن سلمان على مواقف وسياسات المملكة العربية السعودية قد أضرت بصورة ومكانة بلد وشعب ظلا عزيزين على قلب كل مسلم ومحل تقدير من لدن الجميع".

وتابع البيان: "نعلن عدم الترحيب بهذه الزيارة لما أحدثه محمد بن سلمان من مواقف أضرت بالمصالح الحيوية للعرب والمسلمين، وذلك من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والاعتداءات السافرة على حقوق الإنسان وحرية التعبير".

كما دان البيان "الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها الصحفي جمال خاشقجي، ونطالب بتحقيق جدي وشامل لتحديد المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة لينالوا العقاب المستحق".

وأكد البيان على تشبث المعارضة بـ"الروابط التاريخية القائمة على الأخوة والمحبة والاحترام بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والسعودي".

وفي حال تأكدت زيارة ولي العهد السعودي لموريتانيا، ستكون نواكشوط محطته العربية الخامسة، في إطار جولة عربية قادته إلى كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس، قبل وصوله الأربعاء إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.