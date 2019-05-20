المعارضة تعتبر وقف النظام لاطلاق النار اقرار بالهزيمة

اوقف الجيش النظامي السوري اطلاق النار من طرف واحد في ادلب واعتبرت المعارضة السورية ان هذا القرار اقرار بالهزيمة، فيما تمسك رئيس هيئة الائتلاف نصر الحريري بمبادئ الثورة السورية في الوقت

وقف اطلاق النار

واعلن الجيش الروسي إن قوات الاسد أوقفت إطلاق النار "من طرف واحد" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا وهو ما نفاه المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي اشار الى أن قوات النظام واصلت أعمال القصف رغم الإعلان الروسي، فيما تحدثت وكالة سانا عن التصدي لوحدات إرهابية.

وقال بيان الحكومة السورية "أن إطلاق النار الذي يستهدف مواقع القوات الحكومية والمدنيين في محافظات حماة واللاذقية وحلب لا يزال متواصلا".

وكثفت القوات السورية مدعومة من القوات الروسية الهجمات في محافظة إدلب منذ أواخر أبريل/نيسان، ما زاد المخاوف من احتمال شن هجوم واسع عليها، وخصوصا أنها المنطقة الأخيرة في سوريا التي لا تزال في قبضة مجموعات جهادية.

وكانت الأمم المتحدة قد دقت ناقوس الخطر الجمعة حين حذرت خلال اجتماع طارىء لمجلس الأمن من خطر حصول "كارثة إنسانية" في إدلب في حال تواصلت أعمال العنف.

الحريري: النظام يهرب من الاستحقاقات

في الاثناء قال نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، إن نظام بشار الأسد يهرب من الاستحقاقات السياسية بالتصعيد في محافظة إدلب (شمال غرب)، رغم كونها منطقة خفض تصعيد، محذرا من أن خسارتها تعني نسف العملية السياسية قبل أن تبدأ.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه "كلما اقتربت العملية السياسة يعمل النظام على التصعيد". وشدد على أن "التطورات السلبية على الأرض ستنعكس سلبا على العملية السياسية".

ومنذ 25 أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام وحلفاؤه الروس والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران هجوما واسعا على مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حماة، الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد، المقامة بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران، عام 2017.