المعارضة تكشف دور شركة PCCI في تمويل النظام الايراني

كشفت المعارضة الايرانية "مجاهدي خلق" عما وصفته بـ دور الشركة التجارية الدولية للبتروكيماويات (PCCI) في تمويل المليشيات التي تعمل تحت قيادة ايران في الداخل والخارج

وحسب ما افاد نائب ممثل "المقاومة الإيرانية" علي رضا جعفر زادة، خلال لقائه بمجموعة من الاعلاميين الاميركيين حيث زعم دور تلك الشركة في تعزيز سياسات النظام في الخارج ودورها في "دعم الارهاب" وفق تعبيره وقمع الشعب الإيراني في الداخل.

واشار الى ان الشركة التجارية الدولية للبتروكيماويات (PCCI)، التي تأسست في عام 2000، تتجاوز عقوبات النفط والبتروكيماويات من خلال إنشاء فروع وشركات بنفس الاسم خارج إيران، واضاف ان تلك الشركة تنفق الفوائد المالية الناتجة لتعزيز سياسات النظام في الخارج.

واوضح جعفر زادة ان PCCI شركة تابعة لـ "مجموعة بارس للنفط والغاز المملوكة لشركة غدير الاستثمارية، وهي إحدى عمالقة التجارة والاستثمار في إيران.

بدورها تنتمي غدير إلى منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة، وتحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني. وتعمل "غدير" والعديد من الجماعات المماثلة الأخرى تحت إشراف النظام الإيراني، وقال انها تمتلك شركات وفروعاً في العديد من الدول حول العالم.

مصدر المعارضة زعم ايضا ان PCCI تدير شبكة واسعة من الشركات المرتبطة بها في عدة دول مهمة اقتصاديا وسياسيا منها الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وجمهورية التشيك والنمسا والولايات المتحدة

وقال زادة ان الشركة المشار اليها تشتري النفط والمنتجات البتروكيمياوية من إيران وتبيعها في الأسواق العالمية، وتستخدم الأموال المتحصلة من ذلك لتمويل الأنشطة العدائية للنظام الإيراني في الخارج ودعم الجماعات الإرهابية على حد تعبيره



ودعت المعارضة الايرانية على لسان جعفر زادة الولايات المتحدة الى اتخاذ تدابير اكثر صرامة وفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني ومنظماته وشركاته المرتبطة به، وذلك لمنعهم من استخدام الأموال المتحصلة من صادرات النفط والبتروكيماويات لتمويل الإرهاب والأنشطة العدائية في الخارج والقمع داخل إيران.