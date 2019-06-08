المعارضة تنعي عبدالباسط الساروت منشد الثورة وحارس مرمى منتخب سوريا الاسبق

نعت قيادات في جيش العزة عبدالباسط الساروت احد قادة التنظيم المعروف باسم حارس الثورة متاثرا باصابته قبل يومين في ريف حماة الشمالي

عبدالباسط ممدوح الساروت حارس نادي الكرامة السوري ومنتخب سوريا للشباب وأبرز قادة المظاهرات التي قامت في مدينة حمص للمطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد أثناء الثورة السورية.

ينحدر من عائلة هاجرت من الجولان واستقرت في حي البياضة بحمص والتي ولد فيها في الأول من كانون ثاني عام 1992

منذ بداية الاحتجاجات في آذار 2011 شارك الساروت بالمظاهرات وبرز اسمه وتحولت هتافاته إلى أناشيد مثل “جنة ياوطنا” حيث لقب ب”بلبل الثورة” و”حارس الثورة السورية” وهو أحد قادة كتيبة شهداء البياضة وفيلق حمص

رصدت الحكومة السورية مليوني ليرة (35 ألف دولار) للقبض عليه، حيث إنه مطلوب لعدة فروع أمنية وقد حاول النظام السوري اغتياله ثلاث مرات على الأقل.في حين قتل النظام خاله محي الدين الساروت وأخوته وليد الساروت الذي في الخالدية عام 2011 ومحمد الذي قتل أوائل العام 2013 وأحمد وعبد الله قتلا في 9 كانون الثاني 2014