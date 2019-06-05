المعارضة تهاجم النظام بقذائف وطائرات مسيرة في ريف حماة

أعلنت فصائل المعارضة السورية شن هجمات ضد قوات النظام، الثلاثاء، في ريف حماة الشمالي.

وقالت الجبهة الوطنية للتحرير، إنها هاجمت قوات النظام بقذائف الهاون، في مناطق الحردانة، والقصابية، في الريف الشمالي لحماة.

وبثت الجبهة الوطنية مشاهد تظهر تدمير آليات ودبابات ومدافع تابعة لقوات النظام، وهي: "عربة زيل عسكرية تجر مدفع عيار 130ملم، ومدفع عيار 57 ملم، وعربة "BMP"، ودبابة "T-72"، ومدفع "أكاسيا.

في حين قالت حسابات تابعة للمعارضة إن طائرات مسيرة هاجمت مطار جب رملة، شمال غربي حماة، موقعة انفجارات داخل المطار.

بدورها، ردت الفضائية الإخبارية السورية، التابعة للنظام، على هذه الأنباء، قائلة إن مضادات قوات النظام تصدت لطائرات مسيرة لـ"لإرهابيين" بمحيط مهبط الحوامات في مطار جب رملة.

فيما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر بالنظام، قولها إن "قوات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف عدد من الطائرات المسيرة اقتربت من أحد المواقع العسكرية للجيش السوري في منطقة جب رملة غرب حماة، حيث تم استهدافها عبر مضادات الدفاع الجوية الاعتيادية، وتم تفجير عدد منها في السماء".

وتدور خلال الأيام الماضية معارك متقطعة في ريف حماة، وإدلب، بين النظام والمعارضة، في معارك كر وفر لم تشهد تقدما ملحوظا لطرف على آخر.