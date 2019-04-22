المعارضة ومليشيات الاسد يتبادلون اسرى

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 03:22
اسرى من حركة النجباء العراقية - ارشيف
اسرى من حركة النجباء العراقية - ارشيف

قالت وزارة الدفاع الروسية بان قوات النظام السوري والمعارضة في ريف حلب نفذو تبادلا محدودا للاسرى

وقال مركز حميميم الذي تشرف عليه روسيا ان طل طرف افرج عن 9 اشخاص في منطقة مدينة تادف بمحافظة حلب 

وأوضح المركز أن عملية التبادل نفذت بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية والتركية والإيرانية في إطار أنشطة فريق العمل المعني الذي تم تشكيله نتيجة الاجتماع الدولي حول سوريا في أستانا يوم 22 ديسمبر 2017.   

وأضاف البيان أن التبادل جرى بحضور مراقبين من "الهلال الأحمر العربي السوري" وكذلك مدير مكتب الأمم المتحدة بدمشق، علاء عبد العزيز.

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