المعارض الروسي نافالني يبدأ إضراباً عن الطعام في السجن

بدأ المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إضرابا عن الطعام اليوم الأربعاء لإجبار السجن الذي يقضي فيه عقوبته خارج موسكو على تقديم الرعاية الطبية المناسبة له مما يقول إنه ألم حاد في الظهر والساقين.

وسُلّطت الأضواء على مصير نافالني، أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يتعرض لما يصل إلى حد التعذيب بالحرمان من النوم إذ يوقظه الحراس عمدا كل ساعة خلال الليل مع تجاهل مطالبه بالعلاج الطبي.

وقال نافالني، في خطاب كتبه بخط اليد إلى مدير السجن ونشره فريقه على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، إن مسؤولي السجن يتجاهلون طلبه اليومي لجلب طبيب من اختياره لفحصه وتقديم العلاج المناسب.

وكتب نافلني في الخطاب “أحتاج حقا إلى طبيب. كل مدان له الحق (بموجب القانون) في دعوة متخصص لفحصه واستشارته. حتى أنا لدي مثل هذا الحق وأنا بريء”.

وتابع قائلا “أطالب بالسماح لطبيب بفحصي، وحتى يحدث ذلك، أعلن الإضراب عن الطعام”.

وأعلنت سلطات السجن، بعد فحص نافالني الأسبوع الماضي، أن حالته مستقرة ومرضية. ورفض الكرملين التعليق على حالته الصحية وقال إن الأمر يعود لهيئة السجون الاتحادية وقالت الهيئة اليوم الأربعاء إن نافالني يتلقى كل العلاج اللازم. (رويترز)