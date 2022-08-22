المعارض السوري خالد المحاميد يدعو للمصالحة مع الاسد

فاجأ المعارض السوري البارز “خالد المحاميد”، السوريين بعد نشره لتغريده عبر حسابه على موقع تويتر دعا خلالها للجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة السورية ونظام الرئيس بشار الاسد

وجاءت تغريدة المحاميد في اعقاب دعوة صريحة للمعارضة السورية من وزير الخارجية التركية تشاويش اوغلو للمصالحة مع النظام تحت شعار ايمان تركيا الداعمة للمعارضة السورية بالحل السلمي، وجاءت التغريده ايضا على الرغم من تراجع الوزير التركي عن رايه بالتاكيد على ان انقرة تدعم الشعب والمعارضة في سورية

وقال “المحاميد” في تغريدة على حسابه في تويتر:

“الحروب تنتهي على طاولة التفاوض، ألم يحن الوقت للسوريين أن يجلسوا على طاولة التفاوض من أجل إنقاذ سوريا، الجميع دفع ثمنا باهظا والخاسر الأكبر هو الوطن”.





ويعد رجل الاعمال المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة خالد المحاميد من الشخصيات البارزة والرئيسية في ملف درعا وكان قد اعلن معارضته لمسرحية الانتخابات وفوز الرئيس السوري بشار الاسد بولاية رئاسية جديدة

يشار إلى أن تغريدة “المحاميد” جاءت بعد كشف وكالة “تسنيم” الإيرانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون أواسط الشهر المقبل في مدينة سمرقند بأوزبكستان، ورجحت حدوث لقاء بينهما على هامش القمة.