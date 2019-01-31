المعارض خوان غوايدو يجتمع سرا بقادة الجيش الفنزويلي

ومن المنتظر أن يقدم غوايدو الخميس خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية

عبر المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، عن الدور الكبير للجيش في الظرف الحالي الذي يجتازه البلد، واعتبر أن دعمه "حاسم" في الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. جاء ذلك في مقال له نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أشار فيها أنه كانت له لقاءات سرية مع "أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن".

أكد المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا، الأربعاء في صحيفة "نيويورك تايمز" أن للجيش دورا أساسيا في المرحلة الراهنة في تغيير النظام بالبلاد، مشيرا إلى أن دعم الجيش الفنزويلي "حاسم" من أجل الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وأشار غوايدو إلى أنه تم عقد اجتماعات سرية مع عناصر من قوات الأمن، مؤكدا أن معظم محاوريه اتفقوا على أن الوضع الحالي في فنزويلا، لا يمكن أن يستمر.

وكتب أن "سحب دعم الجيش لمادورو حاسم من أجل السماح بتغيير الحكومة. ومعظم الذين يرتدون الزي العسكري يتفقون على أن المعاناة الحالية في البلاد لا تطاق".

وأضاف غوايدو "سيحتاج الانتقال إلى دعم الوحدات العسكرية الرئيسية. لقد أجرينا محادثات سرية مع أفراد من القوات المسلحة وقوات الأمن".

ومن المنتظر أن يقدم غوايدو الخميس خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. وكتب في هذا السياق على تويتر "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرا، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونعيد الخدمات العامة ونتغلب على الفقر".

وبنبرة تفاؤلية، أضاف أنه يملك حلولا للوضع الحالي للبلاد، إذ قال المعارض الفنزويلي: "نحن نعرف كيف نحقق ذلك"، في وقت كان الآلاف من مناصريه قد تظاهروا الأربعاء بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يدير ظهره للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.