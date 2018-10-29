المعجب و نظيره التركي يبدآن التحقيق في قضية خاشقجي

المعجب وصل إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة

وصل إلى إسطنبول الاثنين، المدعي العام السعودي سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في إطار التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في الثاني من تشرين الأول أكتوبر الجاري.



وقالت وكالة الأناضول إن المعجب إلى مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، على متن طائرة خاصة، حيث من المقرر أن يلتقي الاثنين مع المدعي العام التركي في إسطنبول عرفان فيدان، ويجريا تحقيقاً في مبنى القنصلية السعودية.



وكانت وسائل إعلام سعودية نقلت عن النيابة العامة السعودية قولها الخميس إنه قتلة خاشقجي نفذوا العملية بـ"نية مسبقة" قبل أن تتراجع وتقول إن النيابة العامة "تلقت معلومات من الجانب التركي" تفيد بذلك.