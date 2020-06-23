المعلم: قانون قيصر يأذن بعودة الارهاب وعلاقاتنا مع روسية متينة

أكد وليد المعلم، أن قانون قيصر يستهدف تجويع السوريين لإعادة الإرهاب، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من هذا القانون فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان 2011.

وتحدث عن الهرج والمرج حول العلاقة السورية الروسية غير صحيح والموقف الروسي الداعم لسوريا مستمر.

وأكد المعلم خلال مؤتمر صحفي في دمشق اليوم الثلاثاء، أن "الأصدقاء الروس قدموا ضحايا في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية وبيننا تشاور شبه يومي".

وأضاف أن آثار القانون كبيرة على الشعب السوري ولكن نحن معتادون على العقوبات الأحادية منذ العام 1978، ونحن ملتزمون بالمسار السياسي ونرفض أي تدخل خارجي بعمل اللجنة الدستورية.

وتابع وزير الخارجية السورى، أن ما تريده واشنطن من سوريا هو التخلي عن حلفائنا والتخلي عن المقاومة.

وأوضح: الأمريكيون يدعمون تركيا في مساندتها للإرهاب.

وحول الملف الليبي أوضح الوزير السوري أنهم يدعمون قرار وقف إطلاق النار بليبيا، مشيرا: نقف إلى جانب مصر في الدفاع عن أمنها وعن الأمن القومي العربي ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم لمصر في مواجهة أي تهديدات لأمنها.