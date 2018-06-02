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المعلم: لا اتفاق بخصوص "الجنوب" قبل انسحاب القوات الأمريكية من "النتف"

المعلم: لا اتفاق بخصوص "الجنوب" قبل انسحاب القوات الأمريكية من "النتف"
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