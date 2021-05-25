المغرب: احباط هجوم ارهابي لتنظيم داعش

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، عنصرين مواليين لتنظيم "داعش"، خططا لاستهداف مؤسسات حيوية في البلاد، وبحسب بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، فإن الأمر يتعلق بشابين يتراوح عمرهما بين 23 و29 عاما.

ووفق لبيان المكتب فإن العنصرين ينشطان على مستوى منطقتين تُسميان آيت ملول وجماعة أولاد برحيل، ضواحي مدينة تارودانت القريبة من أكادير وسط المغرب.

تأتي هذه العملية في ظل الجهود المتواصلة لتحييد "مخاطر التهديد الإرهابي الذي يحدق بأمن واستقرار المغرب."

وفق البيان نفسه فإن الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة أظهرت، أن "المشتبه فيهما أعلنا البيعة لتنظيم ’داعش’ الإرهابي في أفق الانخراط في مشاريع إرهابية داخل المملكة".

وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك " للكشف عن ظروف وملابسات تورطهما في الإعداد والتحضير لأعمال إرهابية، وكذا تحديد الامتدادات والارتباطات المحتملة للموقوفين"