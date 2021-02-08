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المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في طنجة

منشور 08 شباط / فبراير 2021 - 03:24
24 قتيلا على الاقل في سيول طنجة
قتلى في سيول ضربت طنجة المغربية

ارتفع الى 24 شخصا على الأقل عدد الضحايا في معمل للنسيج في مدينة طنجة بشمال المغرب، إثر تسرب مياه الأمطار إليه، الاثنين وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية والتي اكدت ان عمليات البحث لا تزال جارية لإنقاذ محاصرين محتملين في هذا "المعمل" الذي أقيم في مرآب حسب نفس المصدر.

معمل غير شرعي

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم الاثنين في معمل "سري" للنسيج، تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإنقاذ محاصرين محتملين.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة أن: "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية (...) عرفت صباح اليوم الاثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص، كانوا يعملون بداخلها".

وتحدثت تقارير عن ماس كهربائي ضرب المكان ساهم في رفع عدد الضحايا 

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