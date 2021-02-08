المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في طنجة

ارتفع الى 24 شخصا على الأقل عدد الضحايا في معمل للنسيج في مدينة طنجة بشمال المغرب، إثر تسرب مياه الأمطار إليه، الاثنين وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية والتي اكدت ان عمليات البحث لا تزال جارية لإنقاذ محاصرين محتملين في هذا "المعمل" الذي أقيم في مرآب حسب نفس المصدر.

It was not immediately clear how many people had been in the building at the time, but authorities said rescue operations were continuing and an investigation into the circumstances of the incident had been launched.#MoroCco #Tangier



pic.twitter.com/wK9KWnUXTl — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) February 8, 2021

معمل غير شرعي

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أن 24 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم الاثنين في معمل "سري" للنسيج، تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لإنقاذ محاصرين محتملين.

Morocco's informal labour sector represents about a fifth of non-agricultural economic activity and labourers are often prey to unsafe working conditions.#المغرب 🇲🇦

#طنجة #Morocco #Tangier pic.twitter.com/iqqG27Vavw — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) February 8, 2021

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة أن: "وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية (...) عرفت صباح اليوم الاثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص، كانوا يعملون بداخلها".

وتحدثت تقارير عن ماس كهربائي ضرب المكان ساهم في رفع عدد الضحايا

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