المغرب: اعتقال 6 افراد بايعو داعش

فككت الاجهزة الامنية المغربية خلية ارهابية تنتمي لداعش واعتقلت افرادها الستة

وأفادت وكالة المغرب العربي قالت للأنباء، اليوم الثلاثاء أن أعضاء الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و28 سنة كانوا ينشطون في مدينة سلا، إحدى ضواحي العاصمة الرباط.

وقالت الداخلية المغربية أن التحريات لا تزال "متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه في تورطهم في هذه الخلية الإرهابية مشيرة الى انه تم حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء و"منشورات ذات طابع متطرف بالاضافة الى انهم اخذوا دورات لصناعة العبوات الناسفة