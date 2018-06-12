المغرب.. الآلاف يتبعون شابا إلى جبل بحثا عن كنز (فيديو)

آلاف المواطنين يخرجون باتجاه جبل "تيزي" بحثا عن كنز

أوقفت السلطات المغربية شابا مغربيا نجح في إقناع آلاف المواطنين للخروج باتجاه جبل "تيزي" بمنطقة سرغينة بإقليم بولمان بحثا عن كنز مزعوم.

وأقنع الشاب المغربي أهالي المنطقة بأن هذا الكنز "سيغير وجه المنطقة للأبد"!

ووعد الشاب باقتسام "الكنز الموعود" مع جميع الحضور قائلا: "الشيوخ اجلسوا في أماكنكم، والشبان فليساعدوني...الكل سيصله نصيبه إلى منزله سواء عاجلا أم آجلا".

وذكرت مصادر محلية في المنطقة أن الدرك الملكي في بولمان وضع الشخص المعني رهن الاعتقال في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

ونشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تظهر أفواجا كبيرة من الناس وهم يتوجهون إلى الجبل من مختلف المناطق، حاملين أعلام وطنية وصورا للملك محمد السادس، مرددين عبارات "الله أكبر".

وقالت مصادر محلية إن أفواجا بشرية حلت بعين المكان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، منهم من أتى من مناطق بعيدة وآخرون من خارج بولمان، كما قدم الشاب "صاحب الكنز" حاملا على الأكتاف وبالزغاريد والأعلام الوطنية.

وخلفت الحادثة صدمة قوية في أوساط رواد التواصل الاجتماعي المغربي، حيث استغرب المتتبعون لتفاصيل هذا الحادث الغريب كيف لهذه الحشود من الناس أن تصدق مثل هذه الخرافات وتتبع شخصا يبدو غير "سوي" برأيهم.