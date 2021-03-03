المغرب: الأردن يفتتح قنصليته بإقليم الصحراء الخميس

قال مسؤول بوزارة الخارجية المغربية إن الأردن سيفتتح قنصلية بإقليم الصحراء الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

وأوضح المسؤول، لمراسل الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “الأردن سيفتتح الخميس قنصلية عامة بمدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء)”.

وأضاف أنه من المنتظر أن يترأس حفل افتتاح القنصلية كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

ولم يصدر إعلان بهذا الخصوص من الجانب الأردني حتى الساعة 12:10 ت.غ، لكن عمان أعلنت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عزمها افتتاح قنصلية عامة في العيون، إثر اتصال هاتفي تلقاه آنذاك العاهل المغربي محمد السادس، من نظيره الأردني عبد الله الثاني.

وسيكون الأردن ثالث دولة عربية تفتتح قنصلية في إقليم الصحراء، بعد خطوة مماثلة للإمارات في 4 نوفمبر 2020، والبحرين في 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

كما سيرتفع، بهذه الخطوة، إجمالي القنصليات الأجنبية بالإقليم إلى 19، 11 بالعيون، و8 بمدينة الداخلة.

ويشهد إقليم الصحراء منذ 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول النزاع إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم‎.