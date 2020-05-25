المغرب.. الصحف الورقية تعاود الصدور

قال وزير مغربي، إنه يمكن للصحف المغربية الورقية إعادة الصدور بعد توقف دام عدة أسابيع بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي، عثمان الفردوس، المسؤول عن قطاع الاتصال، أن بإمكان الصحف الورقية معاودة إصدار ونشر وتوزيع طبعاتها، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 26 أيار/ مايو 2020.

وأوضح الوزير المغربي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك “أن هذه الخطوة تأتي استجابة لرغبة ناشري الصحف الورقية وحاجتهم لاستئناف نشاط مقاولاتهم الصحفية”.

وربط الفردوس عودة الصحف الورقية للصدور بضرورة “احترام الأبعاد والمعايير والتدابير الصحية الآمنة المعمول بها، والمحددة من طرف السلطات العمومية المختصة”.

ونوه الوزير المغربي بـ”روح الوطنية والمسؤولية التي أبانت عنها مكونات الإعلام الوطني، ومن بينها المؤسسات الصحفية المعنية بنشر وطبع وتوزيع الجرائد الورقية”.