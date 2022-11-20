المغرب: "العدالة والتنمية" النيابية ستصوت ضد الإتفاق مع "اسرائيل"

تعتزم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المغرب، التصويت ضد اتفاق يتعلق بالتعاون الإقتصادي مع "اسرائيل".

وستعلن المجموعة النيابية عن موقفها بشكل رسمي، خلال اجتماع سيعقد صباح غد الإثنين، كما ستعبر عن ذلك خلال الجلسة العامة التي ستعقد في مجلس النواب بنفس اليوم.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب المغربي، الإثنين، على مشروع قانون بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022، بعد جلسة الأسئلة الشفهية.

وقال مصدر من "العدالة والتنمية"، إن المجموعة النيابية للحزب، كانت قد صوتت ضد الإتفاق مع "اسرائيل"، في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

يشار إلى أن "العدالة التنمية" كان قد صوت ضد اتفاق استئناف العلاقات مع "اسرائيل" في 2021، على الرغم من أن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، هو الذي وقع على "الإتفاق".

وأكد المصدر، أن السياسة الإسرائيلية التي تنتهج التنكيل بالفلسطينيين، تقتضي معارضة "الإتفاق"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة السابق "العثماني" وقع الاتفاق باعتباره ممثلا عن الدولة، بينما الحزب الآن متحرر من إكراهات العمل الحكومي.

وبينت مصادر أخرى داخل "العدالة والتنمية"، أن التصويت ضد الإتفاقية سيتم لتجنب أي خلافات داخلية جديدة داخل الحزب، خاصة بعد الإنتقادات الحادة التي وجعت ل"العثماني"، من قبل كوادر الحزب.