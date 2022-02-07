المغرب: المئات يشيعون جثمان الطفل ريان (فيديو وصور)

شارك مئات المغاربة، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان الطفل "ريان" 5 سنوات، الذي لقي حتفه بعد سقوطه في بئر، يوم الثلاثاء الماضي، بإقليم شفشاون شمالي البلاد، وبقي عالقا بداخله مدة 5 أيام متواصلة.

وشهدت منطقة تشييع الطفل ريان، إلى مقبرة الزاوية في دوار داورتان، حضورا أمني مكثفا، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وفي مساء السبت، هتفت الحشود عندما قام عمال الإنقاذ بإزالة حفنة من التربة للوصول إليه، بعد عملية حفر ماراثونية في قرية إغران في جبال الريف الفقيرة شمالي المغرب.

إلا أن الفرحة تحولت إلى حزن، عندما أعلنت الحكومة المغربية وفاة ريان، وتواصل الملك محمد السادس مع والدي الطفل لتقديم تعازيه لهما، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى عسكري.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم العربي برسائل الدعم والحزن لوفاة الطفل ريان، ورسائل الثناء لعمال الإنقاذ الذين حاولوا نجدته.