المغرب: انتكاسة وبائية على الابواب

حذرت وزارة الصحة المغربية مما وصفته بـ "انتكاسة وبائية" تمر بها المملكة، داعية الشعب المغربي للتحلي بالمسؤولية خاصة بعد تخلي عدد كبير من المواطنات والمواطنين عن التدابير الوقائية الأساسية والتخلي عن الكمامة بالاضافة الى تناسي قضية اخذ اللقاحات المضادة

تغير المنحى الوبائي

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة ان هناك "تغير المنحنى الوبائي الوطني الذي تميز بتحسن سابق قبل أن تشرع الحالات في الارتفاع خلال الأسبوعين الأخيرين وهو ما يدل على أن الفيروس لا يزال بيننا" ودعت "للحفاظ على المكتسبات الحالية التي تتميز بالتحكم في الوضع الوبائي، بالرغم من الارتفاع الملاحظ في عدد الحالات، فإن الوزارة تدعو إلى مجموعة من الإجراءات الصحية.. والإقبال السريع على مراكز التلقيح لتلقي الجرعات الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة".

اول حالة اصابة بـ اوميكرون

وسجل المغرب أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء. وأفادت الوزارة في بيان لها أن المواطنة "توجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالدارالبيضاء، حيث تم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق".

وسجلت البلاد الأربعاء 219 إصابة إضافية بفيروس كورونا بارتفاع 62 حالة عن أمس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 951763 حالة. فيما بلغت أعداد الأشخاص الملقحين بالجرعة الأولى في المملكة 24475639، وبالجرعة الثانية 22797887، وبالجرعة الثالثة 2099402.