المغرب تخطط لإجلاء 18 ألف من رعاياها في الخارج

أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، أن لديها 18 ألفا و226 مواطنا عالقا بالخارج بسبب فيروس كورونا تعمل على إجلائهم، دون الكشف عن تاريخ محدد لذلك.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، في اجتماع للجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقالت الوافي: “الأمر يتعلق بعدد كبير، ليس مئات وإنما آلاف، وننسق مع مختلف القطاعات الحكومية، ولا يجب اتخاذ قرارات متسرعة تسمح بدخول العالقين”.

وزادت: “لدينا 18 ألفا و226 مواطنا عالقا بالخارج، فضلا عن الطلبة الذين لا نعتبرهم عالقين، ولا المغاربة المقيمين بالخارج”.

وتابعت الوزيرة: “سيأتي يوم إجلائهم وينتهي الكابوس، ونسأل الله أن يأتي الفرج قريبا، والمطلوب القليل من الصبر والتضحيات الجماعية”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 127، إثر تسجيل حالة واحدة، فيما بلغ عدد المصابين 1988، عقب الكشف عن 100 إصابة جديدة.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد لغاية 20 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن تدابير السيطرة على الفيروس.