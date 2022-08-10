المغرب تستعد لاحتضان قمة "ابراهام"

رجحت تقارير اعلامية مغربية واسرائيلية ان تحتضن المغرب قمة اسرائيلية عربية للدول التي وقعت على اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي تحت مسمى اتفاقيات "إبراهام" بمناسبة ذكراها الثانية.

وحسب ما نقل موقع هسبريس المغربي عن مصادر اعلامية اسرائيلية فان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد يزور المغرب في الأسابيع المقبلة للتحضير للقمة بالتزامن مع الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية"

من جهتها قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يستعد لزيارة المغرب قبيل الانتخابات، وذلك للتحضير "لعقد مؤتمر بين رؤساء الدول التي وقعت اتفاقيات السلام مع إسرائيل"، وأكدت الصحيفة وجود "تحضير على أعلى مستوى من أجل عقد قمة تجمع الدول المشاركة في مخطط السلام”.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد تلقى "دعوة لزيارة إسرائيل في شهر سبتمبر المقبل؛

وحسب التقارير فان اسرائيل تخطط لقمة اوسع وارفع في مستوى التمثيل من قمة النقب الذي نظمته تل أبيب منذ أشهر عديدة والذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية فقط"، وعبّر الوزير المغربي بوريطة أثناء حديثه في قمة النقب، عن رغبة المغرب في احتضان حدث مماثل بقوله: "أتمنى أن نرى بعضنا البعض مرة أخرى في صحراء أخرى؛ ولكن مع نفس الروح".