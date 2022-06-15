المغرب تفتتح سفارتها في إسرائيل قريباً

أعلنت قناة "كان" العبرية، مساء الأربعاء، أن دولة المغرب ستعلن عن افتتاح سفارتها في إسرائيل قريباً كما سيزور وزير خارجيتها دولة الاحتلال الاسرائيلي

وقال القناة، إن "المغرب ستعلن عن افتتاح سفارتها في إسرائيل، خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المقررة لإسرائيل قريباً".

وفي أكتوبر من العام الماضي أعلن رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، عن تعيينه سفيرًا لإسرائيل في العاصمة المغربية الرباط.

جاء ذلك خلال تغريدة له نشرها عبر حسابه على تويتر قال فيها "إنني أتشرف بأن أشارك متابعي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل بالمغرب".

وأضاف: "أشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لإرساء السلم والسلام، سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين".