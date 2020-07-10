المغرب: تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس

مدد المغرب حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي، وفق ما أعلنته الحكومة الخميس في سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مع استمرار حظر التجمعات والأعراس والجنائز.

وأعلنت الحكومة في بيان الخميس "تمديد (...) الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة" تفشي الفيروس، وذلك لغاية 10 آب/أغسطس المقبل.

وتراهن الحكومة على "توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالبلا هذا الأسبوع.

وتمثل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ آذار/مارس، إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار كوفيد-19، كان أبرزها فرض حجر صحي وتقييد التنقلات إلا في حالات استثنائية.

لكن السلطات خففت الحجر مطلع حزيران/يونيو، في تدابير تسارعت في 25 من الشهر نفسه. وفي المقابل، يستمر فرض وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وأتاح تخفيف إجراءات الإغلاق إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقل بين المدن، على أن يعاد فتح المساجد ابتداء من الأسبوع المقبل تبعا للحالات الوبائية محليا.

ويعاد الأسبوع المقبل أيضا فتح الحدود أمام المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب للعودة إلى المملكة مع إمكانية مغادرتها جوا وبحرا. في حين لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود لعموم المسافرين والسياح الأجانب.

ولا تزال ست مدن خاضعة للقيود بسبب ظهور بؤر للفيروس "في أماكن عمل"، لا سيما في مزارع الفراولة الواقعة في غرب البلاد. وفاق عدد المصابين بالوباء في المملكة حتى الأربعاء 15 ألفا توفي منهم 242.