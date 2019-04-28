المغرب: تنسيقية أساتذة التعاقد تعلن إنهاء الإضراب

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بالمغرب، مساء السبت، إنهاء الإضراب والعودة إلى التدريس بدءا من الإثنين المقبل.

جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.

وأكدت التنسيقية أن القرار جاء تفاعلا مع “دعوات ونداءات ومناشدات فيدرالية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية”.

وأضاف البيان أن موقف الأساتذة المتعاقدين يأتي حرصا على “ضمان وتحصين حق التلاميذ والتلميذات في زمن التعلم الذي نحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية هدره نتيجة نهجها لسياسة الهروب إلى الأمام والقفز على مطالب التنسيقية”.

ودعت التنسيقة الوطنية للأساتذة المتعاقدين إلى وضع “شارات سوداء طيلة أيام العمل حدادا على كرامة الأستاذ”، كما حثت الأساتذة على الامتناع عن “تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي”.

ويأتي موقف الأساتذة المتعاقدين بعد أسبوع ساخن، عاشته الرباط، خيث نظموا مسيرات متواصلة لثلاثة أيام، دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” (غير حكومية)، رفعوا فيها شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن نظام التعاقد.

ونشرت الصفحة الرسمية للتنسيقية المذكورة، على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، الأربعاء، مقاطع فيديو تبين إصابة عدد من المعلمين.

وبعدما أوقف الأساتذة المتعاقدون إضرابهم العام الذي استمر 6 أسابيع، في 13 أبريل/نيسان الجاري، عادوا للاحتجاج مجددا منذ الإثنين الماضي.

ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.

وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية طمأن في كلمة له أمام البرلمان في 5 شباط/فبراير الماضي، الأساتذة المتعاقدين بعدم فقدان عملهم، قائلا إن “التعاقد المبرم مع من سيزاولون مهنة التعليم ليس تعاقدا هشا بل نهائي وغير محدد المدة”.