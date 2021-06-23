المغرب: حكم بالسجن لشهرين بحق مدون

قضت محكمة مغربية، الثلاثاء، بحبس مدون لمدة شهرين حكما نافذا مع غرامة 20 ألف درهم حوالي (2200 دولار)، بسبب منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويتعلق الأمر بالناشط والمدون حفيظ زرزان، القريب من جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة.

وجرت متابعة القضية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، حيث أدانته بتهمة “إهانة هيئة مُنَظّمة قانونا”، وذلك على خلفية تعليق نشره بفيسبوك بوقت سابق حول جريمة اغتصاب وقتل الطفل بمدينة طنجة، التي هزت البلاد العام الماضي.

ويرى دفاع المتهم أن المنشور الذي نشره على فيسبوك ليس فيه إهانة لأي هيئة، مؤكدا أن الأمر “جاء لتبرير متابعته (مقاضاته) بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة”.

واستنكرت نقابة الصحافيين المغاربة التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكم، واعتبرته “تكميما للأفواه والعودة بالحريات وحق الرأي والتعبير للوراء”.

وأضافت النقابة في بيان، أن الحكم يشكل “ضربة قاضية لقانون الصحافة والنشر المتقدم والخالي من العقوبات السالبة للحرية”. (الأناضول)