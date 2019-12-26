المغرب: قرار ترسيم الحدود البحرية سيادي

تحدثت الصحافة الأسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في أسبانيا لإثناء المغرب عن هذه الخطوة وقالت إن ترسيم الحدود "يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه".

قالت الحكومة المغربية يوم الخميس إن قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية الذي يُنتظر أن يصادق عليه البرلمان المغربي قريبا قرار "سيادي وقانوني وليس له علاقة بمواقف أخرى".

وقال حسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومي إن قرار المغرب "موقف سيادي خاص بالمغرب وله كامل الحق والسيادة في ترسيم حدوده المائية".

وأثار قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية جدلا داخل أسبانيا بسبب أرخبيل جزر الكناري الواقعة جنوب المغرب والتابعه لإسبانيا.

ويقول المغرب إن ترسيم حدوده البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة،بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.

وتحدثت الصحافة الأسبانية عن ضغوط تمارسها بعض الأحزاب السياسية في أسبانيا لإثناء المغرب عن هذه الخطوة وقالت إن ترسيم الحدود "يجب أن يكون باتفاق متبادل مع جيرانه".

ونفت الحكومة المغربية أن يكون هناك تأجيل أو سحب لهذا القرار وقالت إن عملية التصويت عليه في البرلمان المغربي "تمضي قدما".

وأضافت أن "النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي".

ومن المنتظر أن يصادق مجلس النواب على مشروع القرار، الذي أثار اهتمام الصحافة الأسبانية، قبل أن يُرفع إلى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي.

كان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعتبر أن هذا القرار يدخل في إطار "حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه كما على المستوى الجيوسياسي للمنطقة".