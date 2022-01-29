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المغرب: قيادي في العدالة والتنمية يربط بين اختفاء النحل والتطبيع مع اسرائيل (فيديو)

منشور 29 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:38
أبو زيد الإدريسي
القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، أبو زيد الإدريسي

اعتبرالقيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، أبو زيد الإدريسي، ان التطبيع مع اسرائيل هو السبب وراء اختفاء بعض طوائف النحل من المغرب.

تصريحات البرلماني السابق، والمقرىء، عبر مقطع فيديو له، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

"سبب اختفاء النحل بطريقة غامضة من المغرب سببه التطبيع مع إسرائيل، على غرار ما حدث لمصر في اليوم الأول من التطبيع..لأنه الأكثر هشاشة في كل مجالات الفلاحة هو النحل، وأن أول رشة مبيد حشري مسموم، وإسرائيل متخصصة في هذا المجال، يمكنها قتل النحل".

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات، ومنهم من طلب تفسيرا ومنهم من نفى صحة هذا الكلام.

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب في وقت سابق أن "اختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق هو ظاهرة جديدة، وأن التحريات الأولية استبعدت أن يكون سببها مرض ما".

وأكد أن "النتائج الأولية للزيارات الميدانية المكثفة التي قامت بها الفرق التابعة للمصالح البيطرية الإقليمية لحوالي 23.000 خلية نحل بمختلف العمالات والأقاليم، خلصت إلى أن اختفاء النحل من المناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض المناطق بدرجات متفاوتة"، مشيرا إلى إن هذه الظاهرة تعرف" بانهيار خلايا النحل، وقد لوحظت أيضا بدول أخرى بأوروبا وأمريكا وإفريقيا".

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